Guasto tecnico sul volo Bergamo-Romania: atterraggio d’emergenza

Paura per l'equipaggio e i 107 passeggeri di un aereo di Smatlynx Malta operato per conto di WizzAir partito nel pomeriggio di lunedì 30 agosto da Bergamo e diretto a Iasi (in Romania). Il velivolo ha dovuto operare un atterraggio d'emergenza a causa di un problema tecnico allo strumento di navigazione. La notizia è stata riportata da Fanpage.it.

La vicenda

Erano le 10.18 quando il volo W63672 è decollato da Orio al Serio: tre ore più tardi l'aereo era in prossimità della città romena, quando il pilota si è accorto del malfunzionamento alla tecnologia di bordo. Ha così avvisato la torre di controllo dell'aeroporto di arrivo, che ha fatto scattare le procedure di emergenza, mandando sulla pista i vigili del fuoco in caso di necessità. Sul volo le persone, avvisate del guasto, fortunatamente sono arrivate a destinazione senza problemi. Questo grazie al sangue freddo e alla capacità del pilota di far atterrare l'aereo "al buio", ovvero senza il supporto tecnologico e solo a vista.

L’atterraggio

Per questo, spiega Fanpage.it, l'aereo ha dovuto compiere un primo tentativo "a vuoto" prima di tornare in prossimità della pista e atterrare senza problemi, anche con l'ausilio della torre di controllo. Dopo essere tornato in quota, il pilota è tornato sulla traiettoria corretta completando l'atterraggio. Secondo quanto riportato dal media locale Ziarul de Iasi, l'equipaggio del volo avrebbe chiesto ai passeggeri di spostarsi nei posti in fondo al velivolo e di consultare la brochure per le misure di sicurezza per l'atterraggio d'emergenza.