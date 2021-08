Milano, rapina farmacia e si cambia vestiti: arrestato

L'uomo, che entrato in farmacia aveva ordinato alla titolare di aprire il cassetto e di stare tranquilla perché non le avrebbe fatto nulla, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore

Prima ha rapinato una farmacia in zona Niguarda e poi si è cambiato i vestiti e ha abbandonato la bici a noleggio con la quale era arrivato per non farsi riconoscere. Per questo un uomo di 43 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti hanno individuato l'uomo che, nel frattempo, si era disfatto degli abiti con cui l'aveva compiuta e aveva abbandonato la bici a noleggio utilizzata per recarsi presso la farmacia di via Palanzone. Il 43enne, con precedenti di polizia, aveva con sé i 180 euro della rapina ma non l'arma da taglio con cui l'aveva commessa e della quale si era disfatto appena uscito dal negozio. L'uomo, che entrato in farmacia aveva ordinato alla titolare di aprire il cassetto e di stare tranquilla perché non le avrebbe fatto nulla, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.