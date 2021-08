Mantova, ricercato per rapina tradito da monopattino manomesso: preso

Il 27enne si era presentato alla stazione in monopattino, probabilmente con la convinzione di passare inosservato nel via e vai di giovani in partenza e in arrivo dalle vacanze. Gli agenti, invece, lo hanno notato subito proprio a causa del mezzo, il quale presentava segni evidenti di manomissione

Un uomo di 27 anni è stato individuato e bloccato dopo che gli agenti della polizia ferroviaria di Mantova hanno scoperto che l'uomo è un pluripregiudicato ricercato per rapina. Il giorno prima, infatti, la procura di Mantova aveva emesso nei suoi confronti una misura restrittiva con l'accusa di essere il responsabile di alcune rapine con lo spray al peperoncino.

Agenti insospettiti dal monopattino

Il 27enne si era presentato alla stazione in monopattino, probabilmente con la convinzione di passare inosservato nel via e vai di giovani in partenza e in arrivo dalle vacanze. Gli agenti, invece, lo hanno notato subito proprio a causa del mezzo, il quale presentava segni evidenti di manomissione. Durante i controlli il giovane è stato anche trovato in possesso di 1.000 euro in monete e un flacone di sostanza urticante.