Si stacca chiodo, morto alpinista brianzolo di 27 anni nel Bellunese

Un alpinista 27enne di Cesano Maderno (Monza) è morto precipitando durante la discesa dalla Torre Venezia, nel gruppo del Civetta in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto ieri sera. Il ragazzo, con il compagno di cordata, si preparava a scendere in corda doppia dalla Torre Venezia, dopo aver scalato la Via Ratti.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, per scendere lo scalatore si sarebbe affidato ad un chiodo già utilizzato da altri alpinisti, ma con il peso del corpo l'attrezzo si sarebbe sfilato, facendo precipitare il giovane.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino che ha calato dall'elicottero un proprio uomo sulla cima per assistere l'altro alpinista, un 23enne di Milano, bloccato a 2.450 metri di quota. Il soccorritore gli ha tenuto compagnia tutta la notte, aggiornandolo su quanto stava avvenendo e facendogli coraggio, dato che a causa del maltempo l'elicottero ha dovuto rimandare ad oggi il recupero.

Il recupero

Appena il tempo lo ha permesso l'elicottero ha recuperato il 23enne e il soccorritore, poi il velivolo è tornato a sorvolare la parete per cercare il 27enne precipitato. Il corpo dell'alpinista è stato infine individuato 180 metri più in basso in un canalino. Sbarcati 7 soccorritori, sono stati attrezzati gli ancoraggi per il recupero della salma, operazione poi eseguita dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.