Rubava scooter a Milano per spedirli in Africa: arrestato un 46enne

Gli agenti sono partiti dalle denunce degli ultimi 30 giorni e sono arrivati al box dell'uomo, dove all'interno c'erano 8 scooter, alcuni dei quali smontati e pronti per essere inviati via nave in alcuni Paesi dell'Africa centrale

Un cittadino senegalese di 46 anni, con permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia, a Segrate (Milano), per il riciclaggio di 8 scooter che, una volta smontati, sarebbero stati spediti in Africa via nave. Gli agenti del commissariato Monforte Vittoria sono partiti dalle denunce di furto avvenute negli ultimi 30 giorni giungendo così al 46enne.

Le indagini

Ieri i poliziotti hanno sorpreso l'uomo in un box in via Grandi, a Segrate, dove nascondeva 8 scooter già smontati in 6 parti imballate e numerate. In casa, inoltre, sono state trovate 3 agende con ricevute di versamenti, appunti relativi al prezzo di alcuni scooter e, in un borsone, 10 carte di circolazione di altrettanti motorini rubati a luglio a Milano. Gli investigatori ritengono che la refurtiva venisse imballata e spedita nei Paesi dell'Africa centrale.