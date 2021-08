A Bergamo si celebra Sant’Alessandro, patrono della città

Oggi, 26 agosto, si celebra Sant’Alessandro, martire e patrono di Bergamo. Tanti gli eventi e le iniziative in programma per la ricorrenza nella città orobica, a partire dalla fiera di Sant’Alessandro, aperta fino alle 24 sul Sentierone.

Il programma

Ad aprire la giornata di festa, come ricorda il Corriere, è stato il concerto delle campane. Dopo la funzione di questa mattina, alle 18.30 il vescovo, monsignor Francesco Beschi, celebrerà la santa messa nella cattedrale cittadina. Alle 12, in piazza Vecchia, i gruppi del 38esimo Festival internazionale del folclore salutano le autorità, mentre alle 15 i cittadini potranno visitare Palazzo Frizzoni. Dalla stessa ora, è in programma la parata musicale in diverse vie di Bergamo, da Città Alta a piazzale Alpini. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica. Da segnalare, sabato 28 l’apertura speciale del Campanone, di Palazzo del Podestà e del Museo del Cinquecento dalle 19 alle 23.