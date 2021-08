Gino Strada, Fiorella Mannoia: "E' stato un vanto per il nostro Paese"

"Gino ha lasciato un vuoto enorme. Adesso bisogna lavorare di più per mandare avanti questa che è la sua creatura. Bisogna fare ancora di più in questo momento", ha sottolineato la cantante

"Gino è stato un vanto per il nostro Paese. Io credo che forse si meritava anche che qualcuno lo proponesse come senatore a vita. Forse non avrebbe accettato, però sarebbe stato bello se si fosse pensato di conferirgli questa carica. Credo che Gino se lo meritasse". Lo ha detto la cantante Fiorella Mannoia, al termine della sua visita alla camera ardente in memoria dell'amico Gino Strada, allestita a 'Casa Emergency' in zona Ticinese a Milano.

"Lavorare per mandare avanti la sua creatura"

"Ho avuto la fortuna di vederlo pochi giorni prima. Questo sarà il ricordo che porterò per sempre. Ho avuto questo grande privilegio di poterlo almeno salutare - ha aggiunto -. Mi mancheranno i racconti delle sulle sue avventure in Afghanistan con Vauro e Giulietto Chiesa. Gino ha lasciato un vuoto enorme. Adesso bisogna lavorare di più per mandare avanti questa che è la sua creatura. Bisogna fare ancora di più in questo momento".