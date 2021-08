Partecipò alla maxi rissa di Gallarate: arrestato 14enne per 2 rapine

Denunciati altri quattro ragazzi che avevano partecipato allo scontro dello scorso otto gennaio. Il giovane è finito in manette in flagranza per due rapine compiute per procurarsi airpods e smart watch in poche ore venerdì scorso

Fu fra i partecipanti alla maxirissa andata in scena nel centro di Gallarate (in provincia di Varese) lo scorso 8 gennaio, ma all'epoca era tredicenne e quindi non imputabile. Ora, a 14 anni compiuti, è stato arrestato dai carabinieri di Gallarate in flagranza per due rapine compiute per procurarsi airpods e smart watch in poche ore venerdì scorso insieme ad altri quattro ragazzini denunciati a piede libero. Lo riporta la Prealpina.