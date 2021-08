Si cala con lenzuola dal quarto piano e cade, grave ragazza a Bergamo

Soccorsa dal personale del 118, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato

Una ragazza minorenne è rimasta gravemente ferita precipitando oggi dal quarto piano della casa dove abita con i genitori, in via Legionari di Polonia a Bergamo. La giovane stava cercando di calarsi dalla finestra con delle lenzuola, pare a seguito di una lite con i genitori, quando è caduta. Soccorsa dal personale del 118, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.