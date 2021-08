Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il rapporto tra test effettuati e positivi è all’1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 mentre le persone in cura negli altri reparti sono 319

A fronte di 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore, con una rapporto tra test effettuati e positivi dell’1,6%. Sette i decessi registrati che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 33.869. I pazienti in terapia intensiva sono 39 mentre le persone in cura negli altri reparti sono 319. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

7:03 - In Lombardia 671 nuovi positivi

Con 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi positivi (1,6%) al Coronavirus registrati nelle ultime ore in Lombardia. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (39) mentre scendono a 319 i ricoverati nei reparti ordinari (-1). Sette i decessi, per un totale di 33.869 morti da inizio pandemia. Nella provincia di Milano i nuovi casi sono 215, di cui 82 a Milano città. Nelle altre province i nuovi positivi sono 44 a Bergamo, 89 a Brescia, 40 a Como, 37 a cremona, 18 a Lecco, 16 a Lodi, 33 a Mantova, 48 a Monza e Brianza, 31 a Pavia, 12 a Sondrio e 48 a Varese.