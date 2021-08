Incidente a Milano, scontro tra auto e monopattino: ferito 23enne

Un ragazzo di 23 anni che viaggiava su un monopattino elettrico è finito in ospedale con ferite non gravi dopo essersi scontrato con un'auto a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.20 in corso Buenos Aires, all'altezza dell'incrocio con viale Tunisia. Nell'impatto il giovane si è procurato contusioni alle braccia, all'addome e al torace ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda dal 118 per dei controlli. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica.