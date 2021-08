Incidente in Brianza, auto esce di strada a Misinto: un morto

Tragico incidente quest’oggi poco dopo le 13 a Misinto, in Brianza. Un uomo di 59 anni è morto dopo che l'auto che guidava è uscita di strada e si è schiantata in via San Siro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha constatato il decesso del conducente. In auto insieme alla vittima c’era anche una donna di 63 anni, trasportata in ospedale a Garbagnate con un trauma alle braccia.