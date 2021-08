Como, tre lavoratori in nero in un agriturismo: sospesa l'attività

Tre lavoratori su 9 in nero, è quanto hanno riscontrato in un agriturismo sul lago di Como, il giorno di ferragosto, i Finanzieri della Compagnia di Menaggio e i Funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco. Due dei tre addetti irregolari, a seguito degli accertamenti, sono risultati percepire l'indennità di disoccupazione. È stata quindi disposta, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nei confronti dell'esercente, anche la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati.