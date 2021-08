Ferragosto 2021, cosa fare a Milano e in Lombardia

Concerti, visite guidate e picnic nei giardini delle ville lombarde: ecco gli appuntamenti per chi passerà il Ferragosto in città

Non mancano gli appuntamenti per trascorrere il Ferragosto a Milano o per una gita fuori porta in Lombardia. In programma concerti, visite guidate e picnic.

Villa Arconati

Porte aperte anche a Ferragosto a Villa Arconati - Fondazione Augusto Rancilio. Come tutte le domeniche, inoltre, è possibile pranzare nella struttura con la formula “Lunch in Villa” (ore 12:00-13:25 e 13:30-15:00. Euro 30 a persona, 20 bambini fino a 9 anni. Comprese nel biglietto di ingresso alla Villa vi sono tre esposizioni accessibili ai visitatori.

“Il classico Ferragosto”

Estate Sforzesca propone, dalle ore 21:00, “Il Classico Ferragosto”, concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. In programma Mozart, Beethoven. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. A seguire, dalle ore 23:00, Joe T Vannelli presents “Save the dance”: dj set in streaming (senza pubblico) a cura di Sound Faktory. Joe T Vannelli Live on Tour è un progetto nato nell'aprile 2020 per valorizzare il territorio italiano e le sue bellezze nel mondo attraverso la musica house. Il progetto, iniziato in pieno lockdown, ha all'attivo 55 tappe in Italia, tra castelli, rocche, musei, piazze, riserve naturali e 7 siti Patrimonio dell'Unesco.

Visita guidata al Castello Sforzesco

Ad Artem propone una visita guidata alla scoperta della storia del castello e dei suoi capolavori. Ci si soffermerà in particolare su 10 opere selezionate: Pietà Rondanini, Monumento funebre di Bernabò Visconti, Gonfalone della città di Milano, Cappella Ducale con Madonna Lia, Monumento funebre a Gaston De Foi, La camera picta con le storie di Griselda, Vincenzo Foppa - La Madonna del libro, Andrea Mantegna: Madonna in Organo tra Santi, Lorenzo Lotto. Ritratto di giovinetto, gli Arazzi Trivulzio.

Ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia

Ferragosto all'insegna dell'arte alle Gallerie d'Italia, i musei di Intesa Sanpaolo, che resteranno aperte con ingresso gratuito. A Milano il museo sarà aperto dalle 9:30 alle 19:30 con la mostra “Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia”: uno sguardo inedito sulla pittura italiana attraverso un percorso ideato da Luca Massimo Barbero. Saranno aperte al pubblico anche le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'. Il giorno di Ferragosto alle ore 10:30 inoltre è prevista una visita guidata alle collezioni del XIX e XX secolo. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619.

Clusone al chiaro di luna



Un itinerario alla scoperta dei luoghi simbolo della cittadina baradella, come l’Orologio Planetario Fanzago, la Danza Macabra e il Museo MAT, per trascorrere la serata di Ferragosto, tra cultura, racconti popolari e leggende di questo borgo. Al termine bicchiere della staffa in un locale tradizionale. Ritrovo alle ore 20.30 presso il MAT - Museo Arte Tempo di Clusone (Bergamo). Costo 10 euro adulti e 5 euro bambini under 10 compresa degustazione.

Omaggio a Burt Bacharach a Luino

Recital di voce e pianoforte volto ad omaggiare Burt Bacharach. Verranno proposte le sue melodie più note, insieme a colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani, e a racconti riguardanti i brani eseguiti. Appuntamento al Parco a Lago di Luino (Varese) ore 21.15. Ingresso senza prenotazione (capienza massima 200 persone).

Picnic alla Villa Bozzolo (Varese)



A Casalzuigno una giornata di svago, tra natura e cultura, nel giardino settecentesco di Villa Della Porta Bozzolo. A partire dalle ore 10.30 si potrà partecipare, su prenotazione, alle visite guidate alla scoperta delle sale affrescate della Villa, residenza di campagna nel Cinquecento e poi dimora signorile nel Settecento. Il Ristorante interno “I Rustici” sarà aperto offrendo anche l'opportunità di prenotare un cestino per un gustoso picnic tra i fiori del parco di Villa Bozzolo.