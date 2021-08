Dipendenti in nero e irregolari, chiuso ristorante nel Comasco

Su 19 dipendenti controllati cinque erano assunti in nero e due irregolari: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza in un ristorante di Merone, in provincia di Como, affacciato sul Lago di Pusiano. Nel corso dell'operazione sono state elevate sanzioni dai 1.800 ai 10.800 euro relative ai lavoratori in nero, e da 400 a 2.400 euro per i lavoratori irregolari. I lavoratori non in regola avevano diverse mansioni: musicisti, addetti alla sicurezza, lavapiatti, camerieri. E' stata inoltre disposta, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati".