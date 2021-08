Incendi, in fiamme ripetitore Telecom nel Lodigiano

Il rogo è divampato in via XX Settembre a Zelo Buon Persico (Lodi) all'alba di oggi

Un incendio è divampato in via XX Settembre a Zelo Buon Persico (Lodi), interessando un ripetitore di telefonia mobile Tim. Sul posto i vigili del fuoco di Lodi, che dalle 5 di stamani fino alle 7.50 sono stati impegnati nello spegnimento del rogo. Sul posto anche tecnici per le necessarie riparazioni. Intanto i vigili del Consorzio Nord Lodigiano e i Carabinieri indagano per capire se si tratti di incendio doloso. Recentemente, infatti, in una zona attigua del Cremasco, sono stati dati alle fiamme diversi ripetitori e altri impianti con scritte contro il 5G.