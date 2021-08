Incidente stradale, muore donna di 51 anni in provincia di Pavia

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate

Una donna di 51 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte lungo la strada provinciale tra i comuni di Gerenzago e Inverno, nel Pavese al confine con la provincia di Lodi.

La tragedia

La 51enne, di origine brasiliane, ha perso il controllo della sua auto ed è uscita strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.