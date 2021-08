Incidente stradale in provincia di Como, morti due motociclisti

Due motociclisti morti in due giorni nell'arco di pochi chilometri. Questo è il tragico bilancio di due incidenti stradali sulla statale 340 Regina tra Laglio e Brienno, tra l'altro la zona più colpita dall'eccezionale ondata di maltempo di una settimana fa.

Gli incidenti

Ieri un motociclista di 30 anni è morto all'uscita della galleria di Brienno: in sella alla sua moto di grossa cilindrata è uscito di strada finendo contro un muretto. L'uomo è morto sul colpo. Ed è deceduto, sempre ieri, in ospedale un altro motociclista, 35 anni, coinvolto in un incidente a Laglio due giorni fa: all'incrocio con la provinciale si è scontrato con un'auto. Era stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.