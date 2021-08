Palazzolo, violenta e rapina prostituta: arrestato 37enne

In manette un uomo di 37 anni: è accusato di avere abusato, la notte tra il 20 e 21 luglio, di una prostituta che ha poi abbandonato in strada, senza vestiti, portandosi via la borsetta con all'interno due telefoni cellulari e alcuni gioielli

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palazzolo, nel Bresciano, per violenza sessuale e rapina e spaccio di droga. L'uomo è accusato di avere abusato, la notte tra il 20 e 21 luglio, di una prostituta che ha poi abbandonato in strada, senza vestiti, portandosi via la borsetta con all'interno due telefoni cellulari e alcuni gioielli. Ora si trova in carcere.