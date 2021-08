Covid Lombardia, 56 persone in quarantena in un rifugio nel Bergamasco

Si tratta del rifugio Madonna delle nevi, a Mezzoldo, in alta Valle Brembana. Ieri era risultato positivo un 21enne di Roma, che fa parte di un gruppo di 50 giovani ed educatori, tra i 15 e i 25 anni. In tutto i casi sono sette

Nel rifugio Madonna delle nevi, a Mezzoldo (Bergamo), in alta Valle Brembana, 56 persone sono in quarantena a seguito di 7 casi di Covid-19 riscontrati tra alcuni ospiti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Ieri era risultato positivo un 21enne di Roma, che fa parte di un gruppo di 50 giovani ed educatori, tra i 15 e i 25 anni, giunti da tutta Italia. Stamattina l'Ats di Bergamo ha fatto sapere che si sono registrati, oltre al 21enne, altri 6 casi positivi. Tutti stanno bene e sono controllati da alcuni infermieri di Ats.