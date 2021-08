Covid Lombardia, 664 nuovi casi su 39.651 tamponi processati

Sono 664 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 39.651 tamponi effettuati, il tasso di positività è all'1,6%. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 248, mentre quelle in terapia intensiva sono 35. Si registra anche un decesso, per un totale di 33.836 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 195 contagi di cui 87 nel capoluogo, Brescia 73, Varese 94, Bergamo 64, Monza e Brianza 35, Mantova 44, Como 47, Pavia 21, Lodi 10, Cremona 34, Lecco 9, Sondrio 5.