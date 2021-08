Milano, villa Mondadori venduta per oltre 20 milioni di euro

La casa, costruita a fine Ottocento e rimodernata in stile liberty, è stata acquistata da un imprenditore tornato in città dopo aver passato 40 anni tra Londra e Stati Uniti. La villa ha 15 camere, 15 bagni, vari ed ampi saloni, una zona spa con palestra, sala cinema, bar e terrazzi ed un parco esterno

Villa Mondadori, prestigiosa abitazione tra via Tamburini e via XX Settembre, è stata venduta per oltre 20 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della Sera che parla di una trattativa, avviata un anno fa, che riflette l'assenza di crisi per il settore del lusso con compratori italiani o stranieri disposti a spendere cifre da capogiro per attici con vista, ville storiche e palazzi.

La storia di Villa Mondadori

La villa neo-rinascimentale all’angolo con via Tamburini è stata progettata dall’architetto Steno Sioli Legnani nel 1897 per l’imprenditore tessile Pasquale Crespi ed è stata poi rimaneggiata in stile liberty. La villa ha 15 camere, 15 bagni, vari ed ampi saloni, una zona spa con palestra, sala cinema, bar e terrazzi ed un parco esterno. Dai primi anni Novanta è stata la residenza milanese dei Del Vecchio (Luxottica) acquistata per una trentina di miliardi di lire. Nel 2008 è stata venduta per 24 milioni al magnate della farmaceutica Nino Martire. Ora un nuovo passaggio di mano a un imprenditore tornato in città dopo aver passato 40 anni tra Londra e Stati Uniti.