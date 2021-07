Covid Bergamo, familiari vittime: “Commissione inchiesta è una farsa”

Una sessantina di familiari delle vittime del coronavirus si sono ritrovati questa mattina davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Municipio di Bergamo, con striscioni con la scritta '#sereni', riportata anche sulle mascherine, per criticare la decisione con la quale è stato stabilito che le Commissioni parlamentari si dovranno occupare soltanto di quanto avvenuto prima del 30 gennaio 2020, giorno prima della dichiarazione d'emergenza nazionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) In piazza con i familiari c'erano anche Giuseppe Marzulli, ex direttore sanitario dell'ospedale di Alzano Lombardo, che fu al centro dell'epidemia nella tragica primavera dell'anno scorso, il generale Pier Paolo Lunelli e i legali che hanno intrapreso la causa civile a Roma. Tra loro l'avvocato Consuelo Locati, che ha mostrato alcuni documenti. Tanti familiari hanno invece mostrato la foto dei loro cari morti con il Covid-19.