Castiglione Olona, ferito da colpi di pistola: forse regolamento conti

Un parrucchiere di 60 anni è stato ferito all'addome (e non a una gamba, come emerso dalle prime informazioni) da almeno un colpo di pistola nei pressi di un bar a Castiglione Olona (in provincia di Varese). A sparare sarebbe stato un 75enne. La vittima, soccorsa, è stato trasportata non in pericolo di vita all'ospedale di Varese. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La vicenda

La causa del ferimento, a quanto trapela, sarebbe un "regolamento di conti" tra datore di lavoro e un suo ex dipendente. La vittima è stata colpita dal 75enne, che avanzerebbe a suo dire crediti per contributi non versati da parte dell'ex capo.