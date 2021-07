Covid, in Lombardia 574 nuovi contagi su 40.206 tamponi

Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva che ora sono 26 mentre crescono di 11 negli altri reparti, in totale 153

Con 40.206 tamponi eseguiti è di 574 il numero di nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa all'1,4% contro l'1,9% di ieri.

I dati

Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva che ora sono 26 mentre crescono di 11 negli altri reparti, in totale 153. Inoltre non è stato segnalato alcun decesso. Il totale da inizio pandemia è dunque di 33.815 morti. In isolamento domiciliare 7.958 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 12.322.417 tamponi.