Lodi, scontro monopattino elettrico-auto: ferito uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è stato portato ieri sera, in gravi condizioni per un trauma cranico commotivo, all'ospedale di Lodi dove è in prognosi riservata dopo essersi schiantato contro un'auto mentre conduceva un monopattino elettrico sul quale viaggiava anche un amico coetaneo rimasto quasi illeso.

La vicenda

L'automobilista è in stato di choc e ha spiegato di aver visto sbucare all'improvviso il monopattino. L'incidente è avvenuto a Lodi, in via della Marescalca. Il guidatore del mezzo elettrico, prima di cadere a terra, è finito sul parabrezza della vettura. La polizia locale ha sequestrato la macchina, un'utilitaria, e il monopattino e sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.