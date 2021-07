Milano, Corte dei Conti: 64 contestazioni su derivati, anche a Pisapia

A consiglieri e assessori della giunte passate è stato notificato un invito a dedurre sulla conclusione e gestione di alcuni contratti derivati ("swap"), manifestamente diseconomici per l'ente. Secondo la procura della Corte è stato creato un danno erariale "allo stato attuale" superiore ai 70 milioni di euro

C'è anche l'ex sindaco Giuliano Pisapia tra i 64 ex amministratori e dirigenti della Città metropolitana di Milano a cui la Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha notificato un invito a dedurre sulla conclusione e gestione di alcuni contratti derivati ("swap") manifestamente diseconomici per l'ente.

Danno erariale di oltre 70 milioni

Secondo la procura della Corte è stato creato un danno erariale "allo stato attuale" superiore ai 70 milioni di euro. Oltre a Pisapia sono coinvolti anche consiglieri e assessori della giunte Colli e Penati, e due intermediari finanziari, Bank of America e Dexa Prediop spa.