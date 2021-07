Si tuffa nelle acque del Ticino in piena, disperso: ricerche in corso

Risulta disperso un uomo di 46 anni di Cura Carpignano (Pavia) che nel tardo pomeriggio di ieri si è tuffato nel Ticino in piena per fare una nuotata. A lanciare l'allarme sono stati la compagna e i genitori del 46enne, che non vedendolo rientrare ieri sera dopo le 20 si sono rivolti alle forze dell'ordine.

Le ricerche

Le ricerche sono in corso lungo il tratto del Ticino tra il Ponte in Barche a Bereguardo (Pavia) e la località Canarazzo, alle porte di Pavia. A quanto emerso, l'uomo è entrato in acqua all'altezza del Ponte in Barche fissando poi come punto d'incontro con i familiari il Canarazzo. Sembra infatti che già altre volte il 46enne si sia cimentato in questa nuotata. Un barcaiolo ha raccontato di averlo intercettato in mezzo al fiume, vicino a Torre d'Isola (Pavia), proponendogli di salire in barca: ma il 46enne avrebbe rifiutato l'aiuto, spiegandogli che avrebbe continuato a nuotare sino alla meta che si era prefissato. Va ricordato che è stato confermato anche quest'anno il divieto di balneazione nel tratto pavese del Ticino. Le ricerche sino ad ora condotte dai vigili del fuoco non hanno prodotto risultati.