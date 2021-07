Droga nel Pavese, arrestato 35enne con 4 chili di hashish

L’uomo, commerciante, è stato ammanettato questa notte dai carabinieri a Mede: i militari erano intervenuti per l'incendio accidentale di due auto parcheggiate in una via

Un commerciante di 35 anni di Mede (Pavia), in Lomellina, è stato arrestato questa notte dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di 4 chili di hashish.

La vicenda

I militari erano intervenuti per l'incendio accidentale di due auto parcheggiate in una via. Insospettiti dall'atteggiamento tenuto dal 35enne, proprietario di una delle due vetture, hanno proceduto alla sua perquisizione personale e domiciliare. In casa dell'uomo è stata ritrovata la droga, nascosta in varie confezioni, in un contenitore di metallo e in uno di cartone, oltre a 2 coltelli e un bilancino di precisione. A quel punto è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri proseguono le indagini per risalire a chi ha rifornito di hashish il commerciante fermato.