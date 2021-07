Canonica d'Adda, in auto 10 chili di hashish e 25 mila euro: arrestato

L'uomo per evitare i controlli si era messo a ridosso di un camion: è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri

Un uomo, alla guida della sua auto è stato fermato - per un controllo - dalla guardia di finanza. Fermato, aveva oltre 10 chili di hashish nascosti nel bagagliaio, al posto della ruota di scorta. L'episodio è successo a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri: la droga era divisa in ben cento panetti e in macchina l'uomo aveva anche 25.600 euro in contanti.