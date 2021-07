Maurizio Cattelan torna a Milano con una mostra in Hangar Bicocca

La mostra

Le tre opere di 'Breath Ghosts Blind' sono la scultura in marmo bianco di un uomo sdraiato in posizione fetale accanto a un cane con cui sembra condividere respiro e intimità, piccioni in tassidermia che sbucano inquietanti da un'architettura di un ex edificio industriale, la struttura in resina nera composta da un monolite e dalla sagoma di un aereo che lo interseca.

Le parole di Cattelan

"L'arte affronta gli stessi temi dall'inizio della storia dell'uomo: creazione, vita, morte - afferma Cattelan - I temi si intrecciano con l'ambizione di ogni artista di divenire immortale attraverso il proprio lavoro. Ogni artista deve confrontarsi con entrambi i lati della medaglia: un senso di onnipotenza e di fallimento. È un saliscendi di altitudini inebrianti e discese impervie. Per quanto possa essere doloroso, la seconda parte è anche la più importante. Come tutte quelle che l'hanno preceduta, questa mostra è un concentrato di tutti questi elementi".