Droga nel Milanese, arrestato spacciatore latitante 35enne

Un 35enne albanese, latitante da due anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) per spaccio di droga. In un'autorimessa aveva nascosti 63 chilogrammi di marijuana. Lo spacciatore è stato portato in carcere a Monza.

La vicenda

L’uomo è sfuggito a un posto di controllo mentre viaggiava in scooter con indosso un pesante giubbotto, nonostante le temperature di questi giorni. Le Fiamme Gialle lo hanno bloccato dopo un lungo inseguimento, prima che potesse rifugiarsi in un garage. Addosso aveva circa 200 grammi di droga, tra marijuana e cocaina. Proprio mentre i finanzieri lo stavano raggiungendo, l'uomo ha lanciato un telecomando. Ripercorrendo a ritroso il suo percorso le Fiamme Gialle hanno trovato il cancello elettrico a cui il pusher mirava e, all'interno del garage, hanno trovato e sequestrato la droga che avrebbe fruttato oltre 200mila euro una volta rivenduta.