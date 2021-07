‘Rimborsopoli’ Lombardia, appello: Minetti patteggia, Romeo condannato

L’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda ha patteggiato in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo ‘Ruby bis’. Confermata invece la condanna per peculato all’attuale capogruppo della Lega in Senato ed ex consigliere lombardo

L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi nonché ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti, nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta 'Rimborsopoli' al Pirellone, ha patteggiato quest’oggi un anno e un mese in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo 'Ruby bis'. Ad accogliere il patteggiamento proposto è stata la seconda Corte d’Appello di Milano, che per l'attuale capogruppo della Lega in Senato ed ex consigliere lombardo Massimiliano Romeo, tra gli imputati nel processo, ha confermato la condanna a un anno e 8 mesi per peculato.