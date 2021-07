L'uomo ieri si era presentato al Policlinico di San Donato Milanese, al termine della visita il medico gli ha illustrato il quadro e a quel punto il 75enne ha estratto un coltello e si è avventato contro il 65enne. L'aggressore, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, è stato arrestato per tentato omicidio

Deve restare in carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e aggressione a pubblico ufficiale il 75enne che ieri pomeriggio ha ferito con una coltellata alla coscia un chirurgo all'interno del Policlinico di San Donato Milanese. È la richiesta di convalida dell'arresto e custodia cautelare formulata dal pm di Milano Marina Petruzzella e inoltrata all'ufficio gip.

L'aggressione al medico

Il medico di 65 anni, Giovanni Malacrida, ha rischiato di morire per il taglio dell'arteria femorale e, stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni agli investigatori. Attorno alle 13.40, l'uomo si era presentato nella struttura che da tempo lo aveva preso in cura dopo un'operazione alle gambe. Al termine della visita, uno dei medici gli ha illustrato il quadro clinico, escludendo nuovi interventi a favore di un ricovero riabilitativo. A quel punto il 75enne è apparso turbato, ha rovistato nella sua borsa e ha estratto un coltello da cucina lungo 20 centimetri col quale si è avventato contro il medico. Uno degli specializzandi ha aperto la porta per chiedere aiuto e l'aggressore è stato bloccato da un poliziotto. Il 75enne, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, è stato poi arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese. Dopo la richiesta di carcere della Procura, il 75enne dovrà essere interrogato dal gip per la convalida dell'arresto e la decisione sulla misura cautelare.