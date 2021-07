Como, profumi e filler: sequestro in dogana

In un secondo episodio, in un'auto condotta da un cittadino svizzero, sono stati trovati 300 profumi, dal valore commerciale di circa 10mila euro, di noti marchi

Profumi e filler sono stati sequestrati a Ponte Chiasso (Como) dalla guardia di finanza. I militari hanno sottoposto a controllo un cittadino svizzero diretto in Italia attraverso il valico di Maslianico, in possesso di numerose scatole contenenti farmaci a base di tossina botulinica e filler utilizzabili per trattamenti estetici dal valore complessivo di 4.745 euro.

Il sequestro

Di tali prodotti non è stata fornita alcuna documentazione. In un secondo episodio, in un'auto condotta da un cittadino svizzero, sono stati trovati 300 profumi, dal valore commerciale di circa 10mila euro, di noti marchi.