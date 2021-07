Incendio in un capannone nell'Oltrepò Pavese, nessun ferito

I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro sino alle prime ore di questa mattina per spegnere le fiamme. Un'alta colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata dal capannone

Un capannone, utilizzato come rimessa dei mezzi di un'azienda agricola, è andato in fiamme nella tarda serata di ieri alla frazione Cascina Monache di Broni , in Oltrepò Pavese.

Le cause

A originare il fuoco sembra sia stato il surriscaldamento di una mietitrebbia. Altri quattro mezzi hanno riportato danni ingenti, oltre alla struttura dove si trovavano. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro sino alle prime ore di questa mattina per spegnere le fiamme. Un'alta colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata dal capannone. Nella zona alcuni residenti sono stati costretti a chiudere le finestre delle loro case, dopo aver accusato bruciori agli occhi. Nell'incendio non si sono registrati feriti.