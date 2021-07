Covid Milano, vaccini: Moratti annuncia campagna speciale per over 60

"In settimana organizzeremo questa campagna speciale nei quartieri della città attraverso l'impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione

Una campagna vaccinale dedicata agli over 60 di Milano: è quanto ha annunciato, attraverso un post su Facebook, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le parole dell'assessore Letizia Moratti

"Alla luce della diffusione rapida della variante Delta e del pericolo di un aumento rilevante dei contagi, questa mattina ho chiamato il sindaco Giuseppe Sala proponendogli l'avvio di una campagna vaccinale speciale dedicata agli over 60 della città di Milano", ha scritto Moratti. "D'accordo con il sindaco e con i presidenti dei Municipi - ha aggiunto - in settimana organizzeremo questa campagna speciale nei quartieri della città attraverso l'impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson".