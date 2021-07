Elezioni a Milano, Bernardo: "Mi candido per ascoltare la città"

"Io corro per vincere. Milano è in cerca di ripresa, di rilancio. Voglio però partire con una campagna di ascolto, perché la cosa peggiore è non sentirsi considerati. I milanesi hanno voglia di un cambio di passo, dopo il periodo terribile che hanno passato". Così il pediatra Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali di Milano, ha parlato di come sarà la sua campagna elettorale in un'intervista a Il Corriere della Sera il giorno dopo la sua investitura ufficiale.

"Voto Sala insufficiente"

Alla domanda su che voto darebbe all'attuale sindaco della città Giuseppe Sala il neo candidato ha risposto, "insufficiente. Soprattutto in ambito sociale, non mi pare proprio che abbia fatto tutto quello che poteva essere fatto. Ha ragione Feltri, le piste ciclabili vanno fatte in sicurezza e non come le han tracciate finora". Le periferie della città "le conosco benissimo perché vado in giro a visitare i pazienti e da 20 anni faccio attività di prevenzione, formazione e cura nelle scuole e nei quartieri". E sulle possibili ingerenze dei leader di partito nella sua campagna elettorale: "La mia candidatura nasce dalla società civile, ma se i leader fossero al mio fianco in campagna elettorale per me sarebbe un grande regalo", ha spiegato Bernardo.