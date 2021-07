Calcio, Inzaghi: “Inter grandissima sfida, difendiamo lo scudetto”

Il neo tecnico dei nerazzurri si presenta: “La società e i dirigenti hanno dimostrato grande voglia di volermi qui a Milano. So che ci saranno difficoltà, avremo lo scudetto sul petto da difendere”. E su Eriksen: “Ora deve pensare a riposare, io come allenatore dell'Inter lo aspetto a braccia aperte”

”L'Inter per me è una grandissima sfida, la società e i dirigenti hanno dimostrato grande voglia di volermi qui a Milano. So che ci saranno difficoltà, avremo lo scudetto sul petto da difendere, siamo l'Inter e faremo di tutto per difendere lo scudetto". Queste le prime parole di Simone Inzaghi da nuovo tecnico dell'Inter. "La società - ha detto in conferenza stampa - mi ha promesso che la squadra rimarrà competitiva, sapevo che avremmo ceduto Hakimi e così è stato ma sappiamo dove dobbiamo intervenire. L'obiettivo è difendere lo scudetto e fare un percorso migliore in Champions”, ha aggiunto.

“Eriksen ora deve pensare a riposare”

L’ex allenatore della Lazio ha poi parlato di Christian Eriksen: “Ora deve pensare a riposare, io come allenatore dell'Inter lo aspetto a braccia aperte. Avevo parlato con lui prima dell'Europeo, dopo l'incidente che ha avuto no. È un giocatore su cui puntavo. È dell'Inter, avrà bisogno dei suoi tempi e nel frattempo la società è stata tempestiva e brava con Calhanoglu, che mi è sempre piaciuto tanto", ha dichiarato.

“Grazie a Lotito ma si era chiuso un ciclo”

Inzaghi ha ripercorso gli anni alla guida della Lazio: ”Penso che nella vita vadano fatte delle scelte. Ringrazierò sempre Lotito per l'occasione che mi ha dato, è un ottimo presidente con grandissime idee. Secondo me si era chiuso un ciclo, dopo la cena con la dirigenza mi ero preso del tempo per fare una scelta e alla mattina seguente ho deciso di cambiare. E la prima persona che ho avvertito è stata Lotito. Sono stato 22 anni alla Lazio, ho avuto la fortuna di vincere come giocatore, allenatore delle giovanili e della prima squadra. Di meglio - ha concluso - non potevo chiedere ma era venuto il momento di cambiare. La spinta dell'Inter è stata forte".

Marotta: “Con Inzaghi progetto continua”

Presente alla conferenza stampa anche l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha dichiarato: La scelta di Simone Inzaghi è un motivo di grande orgoglio, perché significa che il progetto Inter continua, affidando l'area tecnica nelle mani di un giovane allenatore ma con tanta esperienza, uno degli allenatori più vincenti dello scenario italiano. Sappiamo anche che impersonifica i valori del club".