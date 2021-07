Comunali Milano, ok a candidatura di Luca Bernardo per il centrodestra

Il vertice del centrodestra ha indicato il pediatra Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano. "Bernardo è la persona giusta per rilanciare Milano", ha detto il sottosegretario (e capogruppo della Lega a Palazzo Marino) Alessandro Morelli, sottolineando che "nel corso della sua carriera si è distinto per aver messo la propria competenza al servizio della comunità, preferendo all'accademia l'impegno nelle corsie di ospedale e facendo del bene per il prossimo una vera e propria missione. Insomma, la figura ideale da contrapporre alla vuota retorica del Pd".

Fontana: "Con Bernardo centrodestra trova sintesi"

"Il centrodestra, come sempre, ha trovato una sintesi di qualità e raggiunto il risultato auspicato". Così, sul suo profilo Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "A Milano, Luca Bernardo è un candidato di valore e rappresenta la tradizione ambrosiana che coniuga competenze con impegno civico e sociale - ha aggiunto il governatore -. Un mix che assume ancor più valore perché declinato in un settore, quello sociosanitario, che da un lato ha fronteggiato con forza e coraggio lo tsunami della pandemia e, dall'altro, ha reso evidente l'originalità della comunità milanese e lombarda con lo straordinario mondo del volontariato e del terzo settore sempre in prima linea. Luca Bernardo rappresenta molto bene questa sintesi virtuosa".



Meloni: "Centrodestra unito anche a Milano e a Napoli"

"In bocca al lupo a Luca Bernardo e Catello Maresca. Anche a Milano e Napoli il centrodestra si presenta unito e compatto a sostegno di due candidati che vengono dalla società civile e che hanno scelto di mettere la loro competenza e la loro professionalità al servizio dei milanesi e dei napoletani", ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.



Salvini: "Maresca e Bernardo scelte vincenti"

"Catello Maresca, magistrato anti-camorra, sindaco di Napoli. Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, sindaco di Milano. Una scelta vincente, civica e unitaria, per superare i ritardi, gli errori, i litigi e l'immobilismo di De Magistris e Sala, drammaticamente crollati in fondo alle classifiche di gradimento dei loro cittadini come evidenziato anche dal Sole 24 Ore", ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini.