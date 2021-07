Incidente questa mattina lungo la A4, in direzione Torino, nel tratto tra Rho e Arluno. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 26 anni. La giovane non è in pericolo di vita. L’incidente ha visto coinvolto l’auto guidata dalla 26enne e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco.