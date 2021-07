Ats Bergamo: la Val Seriana è Covid free, nessun caso in una settimana

La Val Seriana è Covid free. Nell’area che venne duramente colpita dalla prima ondata della pandemia tra marzo e aprile 2020, nella settimana tra il 23 e il 29 giugno non è stato registrato alcun caso positivo. A rendere noto il dato è l’Ats di Bergamo, che sottolinea come in questo lasso di tempo in 210 comuni bergamaschi, pari all’85% del totale, non sia stato rilevato alcun contagio. Anche la Valle Brembana, pure gravemente martoriata dal virus un anno e mezzo fa, è senza casi, con l'eccezione del Comune di Val Brembilla, che registra un solo contagio in sette giorni. Covid free anche la Valle di Scalve. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati dell’Ats

Ats Bergamo spiega che “la dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale e il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti confermano in modo chiaro, per la settimana 23-29 giugno, il mantenimento del trend discendente della curva epidemica, con un decremento di casi pari a -43 (con ulteriore diminuzione percentuale del 43% rispetto alla settimana precedente, lo stesso decremento riscontrato una settimana fa e sempre superiore a quello registrato due settimane fa, pari a -35% e al -25% di tre settimane precedenti)”. La media giornaliera dei casi incidenti, conclude Ats, è scesa a 8, contro i 14 della settimana precedente e i 118 di un mese fa.