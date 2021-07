Milano, inaugurato il nuovo Emporio Popolare di viale Molise

Si tratta di un centro di distribuzione viveri che oggi risponde ai bisogni di 140 famiglie in difficoltà. L'iniziativa è nata per volontà del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler) in collaborazione con Ricetta QuBì e con il sostegno del Comune

Allestito due anni fa per sostenere inizialmente un piccolo gruppo di 25 famiglie del quartiere, l’Emporio ha visto nel tempo crescere il bisogno e le richieste tanto da arrivare oggi a servire un bacino di oltre 140 nuclei familiari con bambini. Per questo, da una prima sede provvisoria di 40mq presso uno dei condomini Aler, si è reso ben presto necessario il trasferimento presso gli attuali locali di Viale Molise 5 e un allestimento con celle frigorifere, tavoli da lavoro e dispense per la conservazione dei prodotti alimentari, oltre che la creazione di un sistema digitalizzato per l’invio e l’accoglienza delle famiglie, oggi gestito in collaborazione con la Rete QuBì Umbria-Molise che così intercetta anche gli altri bisogni esistenti e li indirizza presso le differenti Associazioni di Terzo settore presenti sul territorio. L’Emporio è aperto alle famiglie nei pomeriggi del mercoledì, giovedì e venerdì, oltre che nella mattina del sabato. Numerosi i partner fornitori presso cui ogni settimana avviene il ritiro dei prodotti: da Banco Alimentare Lombardia, a Ortomercato, a Coop, fino a NaturaSì, con il circuito di SpesaSospesa. Numerosi anche i volontari coinvolti nel sistema di recupero, sistemazione e redistribuzione dei cibi freschi e secchi, un giro di oltre 30 adulti, di cui circa la metà appartenenti alle stesse famiglie che beneficiano degli aiuti alimentari, in un circuito virtuoso di coinvolgimento e partecipazione diretta. Tra i volontari più attivi spiccano Grazia Casagrande, coordinatrice dell’Emporio e volontaria da 20 anni del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler) e il marito Massimo Gentili, protagonista delle fasi logistiche, una coppia diventata nel tempo un punto di riferimento per le famiglie e il simbolo dell’accoglienza di questo luogo in cui si incontrano ogni giorno famiglie di oltre 20 nazionalità diverse provenienti da tutto il quartiere.

È stato inaugurato oggi il nuovo Emporio Popolare di viale Molise 5 a Milano, un centro di distribuzione viveri per le famiglie più in difficoltà del territorio nato per iniziativa del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler) in collaborazione con Ricetta QuBì, il programma di Fondazione Cariplo attivo su 25 quartieri della città per contrastare la povertà minorile, e con il sostegno del Comune di Milano e di Banco Alimentare Lombardia.

L'assessore Scavuzzo: “In questi anni nati tanti progetti”

“Dalla collaborazione tra il Comune e le realtà del Terzo settore sono nati in questi anni diversi progetti di contrasto alle povertà - dichiarano la Vicesindaco Anna Scavuzzo e l’Assessore alle Politiche Sociali e Abitative Gabriele Rabaiotti - che hanno creato basi solide che hanno poi permesso all’Amministrazione di fronteggiare rapidamente ed efficacemente i nuovi bisogni che sono venuti a crearsi con l’emergenza sanitaria. Il nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare, promosso dal Comune di Milano nell'ambito della Food Policy e di Milano Aiuta, è andato quindi a sostenere proprio quelle realtà che già lavoravano sul territorio per il contrasto alla povertà alimentare e che avevano progetti in grado di continuare a garantire un sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà, come quello del Comitato Case popolari Calvairate-Molise-Ponti, grazie a cui oggi è stato inaugurato un nuovo emporio”.

Rasconi (Fondazione Cariplo): “I bisogni delle famiglie in difficoltà aumentano”

“L’Emporio Molise-Calvairate-Ponti è una iniziativa di un gruppo di volontari che grazie al lavoro di Rete svolto sul territorio da Programma QuBì ha trovato più forza e sostegno, insieme alle risorse, per arrivare a servire un numero sempre più alto di persone”, spiega il coordinatore della Commissione Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo, Marco Rasconi. “I dati, purtroppo, dimostrano che i bisogni delle famiglie in difficoltà aumentano, dobbiamo sostenerle, non solo nelle necessità immediate, ma nel tenerle dentro la comunità, da cui nascono relazioni e opportunità che portano gradualmente le famiglie a ritrovare la propria autonomia per poter guardare al futuro, una volta uscite dall'emergenza. Fondazione Cariplo insieme alle organizzazioni non profit che operano in prima linea punta a ridurre le disuguaglianze e a rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità”.

L'impegno dei volontari e del quartiere

“L’Emporio Molise-Calvairate-Ponti non è nato a seguito dell’emergenza Covid ma per un’emergenza povertà” racconta Grazia Casagrande, coordinatrice dell’Emporio e volontaria da 20 anni del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler). “Avevamo capito da molti segnali che le famiglie del quartiere avevano bisogno di un sostegno pratico e così abbiamo fatto di tutto per avere i requisiti necessari per rispondere adeguatamente alle richieste. La cosa bella è che oltre la metà dei volontari attivi sono gli stessi beneficiari dell’Emporio che hanno chiesto di dare una mano, dando un segnale di grande partecipazione e dignità. E non appena trovano lavoro e si rendono indipendenti ci telefonano per comunicare che non verranno più, così da lasciare il posto ad altre famiglie in difficoltà”.