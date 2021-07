Covid Milano, Galli: "Non vaccinerei i guariti, hanno gli anticorpi"

"I guariti hanno un gran bel po' di anticorpi - ha detto l'infettivologo - ed è assurdo vaccinarli perché comunque spesso diamo loro effetti collaterali e non aggiungiamo molto alla loro capacità di difendersi"

Non vaccinare i pazienti guariti dal Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) perché "hanno un gran bel po' di anticorpi". Lo ha affermato Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Estate su Rai Tre.

"Siamo troppo burocratizzati. Io vaccinerei il vaccinabile - ha detto Galli -. Sa chi, secondo me, non deve essere vaccinato? I tantissimi guariti che hanno un gran bel po' di anticorpi e che è assurdo vaccinare perché comunque spesso diamo loro effetti collaterali e non aggiungiamo molto alla loro capacità di difendersi".