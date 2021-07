Incidente a Soncino, moto contro betoniera: morto motociclista 55enne

Lo scontro si è verificato poco dopo le 8 lungo via Bergamo: sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Milano. La strada è rimasta chiusa per tre ore con inevitabili conseguenze sul traffico

Un motociclista di 55 anni è morto questa mattina a Soncino, in provincia di Cremona, nello scontro con una betoniera che si è verificato poco dopo le otto lungo via Bergamo. La vittima è Paolo Riboli, manutentore comunale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Milano e atterrato nel Cremonese quando però, per il centauro, non c'era più nulla da fare. Cause e dinamica dello scontro, che stando ai primi accertamenti sarebbe stato frontale, sono al vaglio dei carabinieri di Soncino e Romanengo. Presente anche la polizia locale di Soncino e la polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per tre ore con inevitabili conseguenze sul traffico.