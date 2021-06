Cooperative usate per riciclare guadagni, due arresti nel Varesotto

Secondo le accuse i due, con la compiacenza di una amministratrice societaria, indagata a piede libero per riciclaggio, hanno utilizzato due cooperative attive nel settore della logistica e del trasporto mezzi per acquistare mezzi aziendali con il denaro derivante dall'attività di spaccio di droga, veicoli a loro volta usati anche per spostare lo stupefacente

Due persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Varese con l'accusa di aver riciclato denaro guadagnato con lo spaccio di droga tramite alcune società con sede nel varesotto. Nel corso dell'operazione le fiamme gialle hanno sequestrato circa 50 chili di droga tra marijuana e cocaina. Inoltre, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il sequestro di oltre 100 mila euro nei confronti dei due.

Le indagini

Secondo le accuse i due arrestati, entrambi di origini albanesi, con la compiacenza di una amministratrice societaria, indagata a piede libero per riciclaggio, hanno utilizzato due cooperative attive nel settore della logistica e del trasporto mezzi per acquistare mezzi aziendali con il denaro derivante dall'attività di spaccio, veicoli a loro volta usati anche per spostare lo stupefacente. Per farlo venivano effettuati pagamenti con i conti correnti societari, che poi venivano restituiti in contanti.