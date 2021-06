Incidente sul lavoro, camionista travolto da travi di ferro: è grave

È accaduto in una ditta di meccanica a Gorle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il 49enne, poi trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Gorle, vicino Bergamo, in una ditta di meccanica. Stando a quanto ricostruito finora, durante la fase di scarico da un camion delle consegne, alcune travi di ferro hanno fatto sbilanciare un muletto, che si è ribaltato e ha travolto il camionista, un uomo di 49 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’autista del mezzo. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si trova ricoverato in gravi condizioni.