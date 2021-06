Lite condominiale a Pioltello, feriti due ragazzi. Un arresto

Due ragazzi di origine marocchina, di 22 e 23 anni, sono stati portati in ospedale, in condizioni non gravi, a seguito di una lite condominiale scoppiate questa mattina a Pioltello, alle porte di Milano. Ad aggredirli è stato un connazionale, arrestato per lesioni personali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello, che hanno trovato alcuni attrezzi da lavoro, utilizzati probabilmente durante la lite.