Bergamo, incidente in montagna: scivolano per 300 metri, salvati

Un escursionista, dopo aver sentito due alpinisti – un uomo e una donna - chiedere aiuto, ha dato subito l'allarme: grazie alla sua segnalazione, avvenuta oggi intorno alle 11 sul Pizzo Redorta, i due sono stati soccorsi e recuperati con due elicotteri del Soccorso alpino, decollati da Bergamo e Sondrio. Sul posto anche i carabinieri di Clusone.

La vicenda

I due escursionisti, che erano in cordata, a circa 2.500 metri, erano caduti nel Vallone Scais. La donna sarebbe scivolata, trascinando l'uomo che era davanti a lei. I due sono caduti per circa 300 metri, finendo nel vallone e, dopo esser stati recuperati, la donna è stata trasferita all'ospedale di Brescia, mentre l'uomo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con diversi traumi. Entrambi non sono in pericolo di vita.