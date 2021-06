Como, aggrediscono autista autobus: denunciati quattro minori

Quattro ragazzini hanno aggredito l'autista del bus della linea 6 della ASF, che va da Maslianico a Breccia, a Como. Uno dei ragazzi aveva esibito un abbonamento scaduto e l'autista lo aveva invitato ad acquistare un biglietto valido. Ne era quindi nata una discussione e uno dei ragazzi ha dato uno schiaffo al conducente del mezzo per poi scappare.

Le indagini

Grazie alle descrizioni dell'aggredito, i quattro giovani sono stati intercettati dai poliziotti e portati in Questura. Si tratta di un 15enne, un 14enne e di due ragazzi di 16. Uno di questi ultimi aveva colpito l'autista. L'uomo ricoverato in ospedale con una prognosi di un solo giorno, non ha formalizzato la querela. Per il ritardo di 30 minuti causato al bus, tutti i minori sono stati denunciati dall'Azienda del trasporto pubblico locale per interruzione di pubblico servizio. Tre di loro sono stati riaffidati ai genitori, ma un quarto è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale Dei Minorenni di Milano pochi giorni prima, e deve espiare un mese di detenzione. Ed è così stato collocato in una struttura penitenziaria per minori. Ha precedenti di polizia per false dichiarazioni sulla propria identità, lesioni personali ed estorsione.